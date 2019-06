En glad Grine Torp afgav sin stemme til valget i Hundestedhallen klokken 11 onsdag. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Solidt valg til Trine Torp

Halsnæs - 06. juni 2019 kl. 16:49 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trine Torp (SF), Hundested, fik et meget flot valg med mere end dobbelt så mange stemmer som den næste kandidat for partiet i Nordsjælland.

Trine Torp, Halsnæs-kandidat og medlem af Folketinget for SF, er en anelse hæs denne torsdag formiddag. Efter en lang lang valgkamp - og et valg, som gav stor fremgang til både hende personligt og hendes parti.

Hun fik et meget flot valg med godt 4300 personlige stemmer, heraf de 1078 i hendes egen kommune Halsnæs. Lise Müller, nummer to kandidat i Nordsjælland ,fik lige under 2000 stemmer.

- Det er jo dejligt, rigtig dejligt, siger Trine Torp.-

- .For et er valgkamp - noget andet er, at når man stiller op anden gang - Så er det jo lidt, om man har levet op til folks forventninger og leveret varen. Og det vælger jeg at tolke resultatet som. Det, at jeg kan fortsætte med at repræsentere Nordsjælland, er skønt - og jeg føler en kæmpe opbakning fra min egen kommune. En kæmpe tak til alle de gode folk omkring mig, som har hjulpet, opmuntret og bakket op hele vejen igennem. Man kan ikke overvurdere det at have gode folk omkring sig til alle de ting, der nu er. Det er uvurderligt.

Trine Torp arbejder altså videre som medlem af SF's store folketingsgruppe.

- Vi står i den situation, at vi nu får en dobbelt så stor folketingsgruppe, og kan få skabt endnu flere resultater. Jeg kommer selvfølgelig til at afgive noget, men naturkrise, klimaforandringer og udvikling i psykiatrien og bedre hjælp til udsatte børn og unge - det vil jeg kæmpe for fremadrettet. Havmiljøet, biodiversiteten under havoverfladen og rent drikkevand til os og de næste generationer ligger mig på sinde. Jeg kæmper videre for et mere lige og solidarisk Danmark.

Halsnæs-kandidaten glæder sig også over partiets samlede fremgang.

- Det er simpelthen så dejligt med valget for SF. For et år siden havde vi ikke drømt om det og ville have været tilfreds med 10-11 mandater. Og så er jeg særligt glad for, at vi har haft en valgkamp, hvor vi har talt meget politik og ikke så meget bogstavleg - men klima, børn, uddannelse, velfærd. Det er også den første valgkamp, jeg kan huske, hvor den grønne dagsorden har været så stærk - og det har præget billedet.

Trine Torp er uddannet psykolog. Hun blev valgt med 2.494 personlige stemmer til Folketingen i 2015. Før det sad hun i byrådet i Halsnæs Kommune fra 2009 og indtil hun startede i Folketinget.

