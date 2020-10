'Sol' strålede men: Mørke skyer over Hundested

Blot fire point i ni kampe i dette efterår var bestemt ikke hvad man havde håbet på og forventet i Hundested, ovenpå sidste sæsons flotte 4. plads i Sjællandsserien.

Men læderbolden triller ikke Hundesteds vej i øjeblikket. Lørdag eftermiddag blev det til et 0-1 nederlag til Albertslund, på den tidligere så uindtagelige hjemmebane.

At gæsterne spillede sig til alle tre point kan der ikke indvendes så meget imod. Det var Albertslund der var bedst på dagen, og det lignede en klar fordel for gæsternes hurtige teknikere, at Hundested valgte at spille kampen på kunstgræsbanen.