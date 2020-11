Sogn uddeler julehjælp

Borgere med adresse i Torup Sogn kan igen i år komme i betragtning til julehjælp:

"Julen skal være en fest i alle familier. Derfor uddeler Torup Sogn igen julehjælp til sognets beboere. Har du og din familie brug for hjælp, så send os en skriftlig ansøgning, enten pr. mail eller brev og fortæl ganske kort om hvor mange voksne og børn du skal holde jul med. Hvis der er børn, vil vi også meget gerne have børnenes alder med," lyder det fra kirkekontoret, som gør opmærksom på, at de ansøgere, der får julehjælp, vil blive kontaktet telefonisk.

Ansøgninger på mail sendes til: torup.sognhalsnaes@km.dk - og det er vigtigt at oplyse tlf.nummer i mailen, da kontakt til julehjælpsmodtagere foregår telefonisk. Sognet dækker lokalområder som Lynæs, Torup og Hundested.