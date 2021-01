Foto: Wara1982 / Shutterstock

Søskende vandt milliongevinst: Det er helt skørt

Halsnæs - 29. januar 2021 kl. 12:45 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

En kvinde i 40'erne har sammen med sine to søskende vundet en million kroner på Millionærgarantien fra Lotto, hvor man bliver millionær, selvom man har 0 rigtige. Kvinden, der er fra Halsnæs Kommune, vandt ved trækningen for to uger siden, men det var først fredagen efter trækningen efter, at hun fandt ud af, at hun faktisk havde vundet gevinsten på 1.000.000 kr. på en kupon, hun igennem flere år har spillet sammen med sine søskende.

-Det er rigtig hyggeligt at have sådan en kupon sammen. Vi har haft mange gode stunder ud af at sidde og snakke og drømme sammen om, hvad vi ville gøre med en stor gevinst, siger hun til Danske Spil.

Kuponen er sat sammen af diverse fødselsdage og lykketal i familien, og hver lørdag sidder de tre søskende på stilke for at tjekke trækningen fra Lotto - og om deres tal skulle være de udtrukne.

-Vi vidste jo godt, at vi ikke havde syv rigtige, så derfor studsede jeg da lidt, da jeg stod hos forhandleren, og han sagde, at der var en gevinst på kuponen, der var større, end han kunne udbetale.

Kvinden måtte hjem og logge på Danske Spils hjemmeside for at finde ud af, hvor stor gevinsten egentlig var. Og der ventede der hende noget af et chok.

-Der stod jo, at det var en million kroner. Jeg forstod ingenting. Det var helt uvirkeligt. Og det er det såmænd stadig, siger hun.

Den heldige vinder ringede straks til sine søskende for at dele den gode nyhed.

-De var jo lige så glade som mig. Ingen af os har nogensinde væltet os i penge, så selvom vi skal dele en million kroner, giver det os virkelig mange muligheder, lyder det.

Faktisk har de tre søskende planer om at mødes til familieråd for at tale om, hvordan de skal bruge pengene.

-Nu har det været så fin en oplevelse for os at spille kuponen sammen. Så vi tænker, at det er helt naturligt, at vi også gør det til en oplevelse at finde ud af, hvordan vi skal bruge pengene. For vi tænker da, at vi skal have nogle gode familieoplevelser med den gevinst.

Den heldige vinder glæder sig således til, at Danmark og resten af verden åbner igen.

-Det er da en lidt skør fornemmelse at sidde med så mange penge uden rent faktisk at kunne bruge dem, nu hvor der er corona. Men på den anden side, så har man tid til virkelig at overveje, hvad der er værd at bruge penge på. Man må jo prøve at være optimistisk i denne tid.

