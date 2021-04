Søpark-byggeri starter efter sommerferien

Efter en del måneders forberedelser er der nu lagt op til byggestart for 46 ejerboliger i Lynæs i september måned.

Projektet med beliggenhed omkring en lille sø ved Højbjerggårdsvej har været ændret og forsinket i løbet af 2020, har Kieler Arkitekter før meddelt, men nu er de sidste detaljer ved at være på plads, og der arrangeres infomøder med tilmelding for mulige købere de kommende uger.

Lynæs Søpark er navnet på bebyggelsen i det kuperede område ved søen, hvor de 46 boliger opføres som bæredygtigt byggeri med rækkehuse i forskellige klynger og med et fælleshus placeret på matriklen.

Der er tale om etplans rækkehuse i størrelser fra 85 til 105 kvadratmeter. Infomøderne beskrives nærmere på Facebooksiden 'Lynæs Søpark', hvor der inden længe offentliggøres skitser af de nye boliger, melder projektudviklerne Tanmia, som desuden har lanceret hjemmesiden lynæssøpark.dk med video og projektbeskrivelse.