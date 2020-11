Sømandssweater fra Lynæs skal laves i Danmark: - Det er der mange fordele ved

Se billedserie Kristian Westfall og Christian Taasti mener, at for meget tøj kalder sig »made in Denmark«, når det ikke er tilfældet. De kalder det tøjets svar på »hjemmebagte klejner fra Karen Wolf«. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Halsnæs - 16. november 2020 kl. 08:50 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Der er en ny sømandssweater fra det lokale tøjbrand LYNÆS denmark på vej i disse dage, og den er mere end bare en beklædningsgenstand. Strikket ind i sweateren er også tradition, kvalitet, leveringssikkerhed og bæredygtighed, for tøjbrandet vil tage tøjproduktion retur til Danmark.

Sweateren er strikket og syet i Sunds nord for Herning på det lille, hæderkronede og familieejede strikkeri Elkjær Strik. Det er nemlig vigtigt for LYNÆS denmark, at sømandssweateren er strikket og syet i Danmark. For en sweaters klimaaftryk afgøres i lige så høj grad af transport som af produktionsmetode.

- Det er meget lidt tøj, der produceres i Danmark i forhold til, hvor knaldhamrende dygtige vi er til det. Det er synd, fordi der er mange fordele ved at have produktionen tæt på kunderne. Det gælder ikke mindst set i forhold til bæredygtighed, siger Christian Taasti, den ene halvdel af af LYNÆS denmark.

Det økologiske tøjmærke blev skabt i 2019, at Kristian Westfall og Christian Taasti, begge tilflyttere til havnebyen Lynæs, som har gjort så stort et indtryk, at »æ'et« fra bynavnet er blevet virksomhedens logo.

Tanken var at lave tøj til surfere, sejlere og alle andre, der sætter pris på livet med hav, vind, sand og fjord, og duoen har ladet sig inspirere af det traditionelle fiskertøj, der kan holde til vind og vejr i 50 år. Derfor er alt produceret i økologisk bomuld og uld, der skal sikre, at kvaliteten er i top, og at tøjet kan holde i mane år - også selvom man bruger og vasket det ofte.

Duoen har fra start af fokuseret på kvalitets t-shirts, men i november landede deres egen fortolkning af den ikoniske, danske sømandssweater. Og designet er både dansk-inspireret, men med stærk inspiration fra andre maritime sweatre.

- Vi har længe ville lave vores egen udgave af det, som mange kender som sømandssweateren. Altså en i 100 procent uld med boblestrik. Vi er dog også meget inspirerede af, at et hvert fiskersamfund havde sin egen sømandssweater i gamle dage, og tilhørsforholdet fremgik af mønsteret, siger Kristian Westfall..