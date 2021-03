Socialdemokratiet har 15 navne klar

Se billedserie Den forsvarende borgmester Steffen Jensen får selskab af 14 kandidater på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget i november. Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs - 15. marts 2021

Socialdemokratiet i Halsnæs har efter en ekstraordinær generalforsamling holdt digitalt lørdag 13. marts en opstillingsliste med 15 kandidater klar til byrådsvalget den 16. november.

På forhånd var borgmester Steffen Jensen udpeget til igen at være spidskandidat, mens et af de nuværende 10 socialdemokratiske byrådsmedlemmer Sarah Lindemann Thøgersen for nogle måneder siden meddelte, at hun ønskede en pause fra kommunalpolitik efter at have været med i to byrådsperioder.

Derimod genopstiller de øvrige nuværende byrådsmedlemmer, blandt dem tre nuværende udvalgsformænd, tidligere borgmester Helge Friis, Helle Lunderød og Annette Westh. Det samme gør Torben Hedelund, Henrik Tolstrup, Jannik Haulik Jørgensen, Kirsten Lauritsen og Tommy Frøslev.

Dertil kommer Kim Daugbjerg, formand for MLI, der har været indkaldt nogle gange til byrådet som stedfortræder, og en række nye navne.

- Det er rigtig glædeligt at vi på ekstraordinær generalforsamling har kunne godkende et bredt felt af kandidater, som alle brænder for at gøre en stor forskel for Halsnæs. Kandidatfeltet består af fagpersoner lige fra SOSU-assistent til Skorstensfejer, ejendomsmægler til sygeplejerske, erfarne og nye, unge og ældre og samtidig repræsentere hele kommunen geografisk, siger Steffen Jensen om det hold han går til valg med.

Blandt de ny navne er ejendomsmægler Mathilde Ørsted, Niclas Bannebjerg Nanboe, faglig sekretær i 3F, og Mads Vergo fra Ølsted.

- Det er virkelig et stærkt socialdemokratisk hold, der er sat. Det er derfor glædeligt at de nu endelig er godkendt og derfor kan benytte den kommende tid til at fortælle om de mange gode resultater vi har skabt som parti og hvordan vi ønsker at vores dejlige kommune skal udvikle sig i fremtiden. Ingen tvivl om at fælles for os alle er, at vi vælger velfærd først, siger formand for socialdemokratiet Halsnæs, Thomas Hesselbjerg.

Den samlede kandidatliste er: Stefffen Jensen, Annette Westh, Helge Friis, Helle Vibeke Lunderød, Henrik Tolstrup Nielsen, Jannik Haulik Jørgensen, Kim Daugbjerg, Kirsten Annette Lauritsen, Mads Vergo, Matilde Ørsted, Niclas Bannebjerg Nanboe, Rolf Møller Hansen, Steen Lindblad, Steen Mikkelsen, Tommy Frøslev og Torben Hedelund.