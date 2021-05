Helge Friis og Socialdemokratiet havde stemt nej til at give surfcentret dispensation til midlertidig overnatning, hvis sagen ikke var pillet af byrådets dagsorden - kommer sagen tilbage med nye oplysninger, ser partiet gerne på den igen. Foto: Allan Nøregaard

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokrat åbner dør på klem: Surfcenter må bringe nyt til bordet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokrat åbner dør på klem: Surfcenter må bringe nyt til bordet

Halsnæs - 06. maj 2021 kl. 04:29 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det lød som om, at Socialdemokratiets gruppeformand, Helge Friis, smækkede døren i for Lynæs Surfcenters drømme om midlertidig overnatning, da byrådet torsdag aften var samlet. Men sådan skulle udtalelsen ikke tolkes, lyder det nu fra socialdemokraten. Hvis surfcentret bringer nye oplysninger eller udviklinger til bordet, så kigger Socialdemokratiet gerne på det, bemærker han og åbner den smækkede dør lidt på klem.

- Min udtalelse i byrådet er blevet fortolket som om, at det er ligegyldigt, hvad de kommer med, så vil vi stemme i mod det. Det er ikke tilfældet. Men hvis vi skal genbehandle en sag, så skal der være nye oplysninger, ellers er det bare samme sag, som vi behandler igen, siger Helge Friis.

Lynæs Surfcenter havde selv anmodet om at få pillet sagen af byrådets dagsorden, blandt andet fordi man er i dialog med naboerne - hvoraf flere har været kritiske over for projektet - for at finde en løsning, som alle kan leve med. En god dialog er dog ikke nok i sig selv for Socialdemokratiet.

- Jeg vil ikke sagsbehandle en ny sag, før jeg har set den, men det er ikke nyt for sagen, at man har talt med naboerne. Det ville til gengæld være en ny oplysning, hvis naboerne trak deres klager tilbage, siger Helge Friis.

Intet magtspil Efter ugers debat i læserbreve og på sociale medier tog brødrene Ingversen, som i ni år har drevet surfcentret, bladet fra munden på Facebook og i Frederiksborg Amts Avis. De mener, at sagen om midlertidig overnatning er blæst ud af proportioner og blevet bolden i et politisk spil.

I deres opslag, , som har trukket flere tusind likes, delinger og kommentarer, skriver de blandt andet » at, man i borgmesterpartiet vægter principfasthed og musketered højere end at forsøge at sætte sig ind i de erhvervsdrivendes problemstillinger og finde fælles løsninger. Denne vægtning af principfasthed og musketered er i den aktuelle sag forstærket af et politisk klima i Halsnæs kommune, som er under al kritik«.

Helge Friis kan ikke genkende den udlægning.

- Det er helt ved siden af. Jeg ved ikke, hvad det er for en magtkamp eller et magtspil, de hentyder til. Byrådet har forskellige partier og personer, som har forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert, men et magtspil er ikke noget, vi er en del af, siger gruppeformanden.

Både han og flere Venstre-politikere brugte taletid på byrådsmødet på at kritisere Anja Rosengreen(SF), udvalgsformand i Miljø og Plan, hvor surfcentrets sag oprindeligt skulle afgøres. Her var tre politikere for at give dispensation og tre politikere i mod, men udvalgsformanden ville ikke sætte den afgørende stemme og begærede i stedet sagen i byrådet, hvor hun erklærede, at hun ville stemme for.

- Det, jeg har kritiseret, er, at udvalgsformanden har tumlet rundt i sagen. Hun kunne bare have stemt for dengang, så var sagen ikke længere, siger Helge Friis.

Var blevet et nej Sagen, som byrådet skulle have behandlet, drejer sig om seks telte, fem mobile hytter og en toiletvogn, som surfcentret har ansøgt om midlertidig dispensation til at stille op på deres egen grund fra den 8. april til 1. november. Det skal bringe surfcentret tættere på at blive et mødested for de lokale, som er åbent i hverdagene hele året rundt - ikke kun i weekender og sommerferien.

- Hvis den ansøgning var blevet behandlet i byrådet, så havde vores svar været nej. Det skyldes to ting. Vi er i gang med at udarbejde en lokalplan for hele området, og der har været massive naboklager mod projektet, siger Helge Friis med henvisning til, at Halsnæs Kommune har modtaget ni naboklager mod projektet. Naboerne er blandt andet bekymret for støjgener, trafikale forhold og naturlivet i området.

Pandoras æske En ny lokalplan for Lynæs Havn har indtil videre været tre år undervejs, og den skal efter planen erstatte den nuværende 28 år gamle lokalplan. At processen har været så lang, er dog ikke kommunens skyld i følge Helge Friis.

- Det er ikke os, der nøler. Vi er klar ved starthullerne, så snart vi får muligheden, men der er været andre myndigheder inde over, blandt andet omkring strandbeskyttelseslinjerne, siger han.

At de erhvervsdrivende, mens de venter, ønsker at prøve ting af ved hjælp af midlertidige dispensationer, er ikke en løsning, som Socialdemokratiet bakker op. Det vil være som at åbne en Pandoras æske.

- Hvis vi giver en lov til at teste noget af, så skal alle andre også have lov til at få en dispensation. Det skal man passe en lille smule på med, siger Helge Friis og fortsætter:

- Det er ikke normalt at prøve noget af, inden man laver en lokalplan. Der vil jo være en inddragende proces, hvor man snakker med naboer og aktører om, hvad der er af behov og interesserer for at prøve ting af.