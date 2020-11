Det er et stærkt kuperet område som her Grævlingehøj ved Roskilde Fjord, som et byrådsflertal mener bør kloakeres. Foto: Niels J. Larsen

Snævert flertal for kloakplan

Halsnæs - 21. november 2020 kl. 04:33 Af Niels Jørgen Larsen

Med 12 stemmer for og ni imod vedtog byrådet i Halsnæs på torsdagens møde, at kloakering af cirka 2200 sommerhuse langs Roskilde Fjord skal indgå som indsats i den spildevandsplan 2021, som nu skal udarbejdes. Samtidig var det samlede byråd enige om, at omkring 180 ejendomme omkring Maglemosegrøften i det nordlige Liseleje også skal tilsluttes kloak.

Sagen var bragt for byrådet efter anmodning fra formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF), da der opstod flertal i udvalget for at sige nej til kloakering af sommerhusområderne ved Roskilde Fjord.

Det skete, fordi Jannik Haulik Jørgensen (S) stemte sammen med Venstre og DF, og spændingsmomentet til byrådsmødet var, om hans synspunkter ville blive fulgt af andre i den socialdemokratiske gruppe, men det skete ikke, og derfor var der flertal for at arbejde for kloakering. Til stor ærgrelse for Venstre og ikke mindst for Thomas Møller Nielsen, der er formand for Halsnæs Forsyning.

Venstre argumenterede for, at man for området ved Roskilde Fjord skulle afvente en vandplan fra staten, ligesom man påtalte, at der ikke var sket en borgerinddragelse i en så omkostningstung sag for både kommunen og den enkelte sommerhusejer

Anja Rosengreen henviste til, at mere end 73 procent af husene i området har ældre nedsivningsanlæg. som stammer fra 1960'erne og 70'erne, således at anlæggene skulle skiftes nu og placeres et andet sted på grunden, og at det på sigt ville være billigere for borgerne at kloakere.

- Der bliver gravearbejde ja, men kun én gang, og man skal huske, vi gør det for miljøet nu og fremover, sagde Anja Rosengreen.

Thomas Møller Nielsen imødegik kraftigt Anja Rosengreens indlæg og stillede spørgsmål ved hendes tal om, at kloakering ville koste omkring 51.000 kroner per husejer. Han mente, at det ville beløbe sig til over 100.000 kroner.

- Det er at skyde gråspurve med kanoner at bruge en kvart milliard på at forbedre vandkvaliteten i fjorden med 1-2 procent. Gravearbejdet vil give krigslignende tilstande i området i 5-7 år. Der skal graves dybt, også i baglommen på folk. Det er ikke rimeligt, sagde Thomas Møller Nielsen.

Helle Lunderød (S) meddelte, at den socialdemokratiske gruppe minus Jannik Haulik Jørgesen gik ind for løsningen med kloakering som det mest miljøvenlige og langtidsholdbare for området og noterede, at Halsnæs blandt fjordkommunerne er den, som har flest ejendomme uden kloakering.

Jannik Haulik Jørgensen anfægtede, at han skulle være kaldt et miljøsvin i et debatindlæg og argumenterede for, hvorfor han var enig med Venstre i denne sag.

- Jeg tror ikke på, at det ikke vil koste borgerne noget ekstra, og min bekymring er, at renseanlægget i Melby ikke kan følge med udvidelsen. Samtidig er det en stor bekymring, at man skal grave området op, det er et smukt område, sagde Jannik Haulik Jørgensen og tilføjede, at han selv havde boet der og ellers generelt går ind for kloakering.

Steen Hasselriis (V) sluttede debatten med en appel til borgmesteren om at tænke sig om og vente på vandplanen fra staten, mens den del af indstillingen, der handlede om kloakering af sommerhusområderne ved Roskilde Fjord blev altså vedtaget med 12 stemmer mod ni.