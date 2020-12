Smitteudbrud på plejecenter

Hundested Plejecenter er helt lukket for besøgende på afsnittet Slottet. Det skyldes, at fire beboere og fire medarbejdere på afdelingen er konstateret smittet med COVID-19.

Det skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside mandag. Det er det første alvorlige udbrud med Corona-virus i Halsnæs Kommune. Tidligere har der kun været enkelte tilfælde blandt beboere og personale, som det med det samme er lykkedes at begrænse.

Fra og med mandag 7. december er der indført generelle besøgsrestriktioner på Halsnæs Kommunes plejecentre. Det skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af Halsnæs Kommunes smittetal med coronavirus har meddelt, at restriktionerne skal skærpes.