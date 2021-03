Smitteudbrud: Styrelse lukker SFO

Den kraftige stigning i smittetal særligt omkring Maglehøj og Magleblik Skole har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at give Halsnæs Kommune påbud om at lukke SFO'en på Magleblik Skole fra og med onsdag 31.marts til og med den 5. april. Påbuddet skyldes den stærkt stigende smitte, der er konstateret den seneste uges tid, særligt blandt elever og ansatte på Magleblik.

Det store smitteudbrud bragte tirsdag Halsnæs på den kedelige placering som den kommune i landet med det fjerdehøjeste smittetal beregnet pr. 100.000 borgere. Kun Ishøj, Gladsaxe og Høje Tåstrup ligger over tallet fra Halsnæs på 239,7 i incidens. Indenfor den seneste uge er der registreret 75 nye tilfælde, og her skal det med at et højt tal for en uge siden er røget ud af den statistik.