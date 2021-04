Se billedserie Den seneste uge er 83 Halsnæsborgere blevet testet positive for covid-19. Hermed nærmer smittetallet sig det høje niveau fra tiden omkring jul og nytår. (De to røde søjler skyldes, at SSI i de pågældende to uger modtog positive antigentest i smittetallet)

Send til din ven. X Artiklen: Smittetallet stiger fortsat, men ikke i Hundested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smittetallet stiger fortsat, men ikke i Hundested

Halsnæs Kommune har lige nu landets næst højeste smittetryk - men i Hundested er der næsten ingen covid-19 tilfælde

Halsnæs - 06. april 2021 kl. 14:34 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Den seneste uge er 83 Halsnæs-borgere blevet testet positive for covid-19. For bare tre uger siden var smittetallet 6.

Med et aktuelt incidens-tal op 268,4 har Halsnæs nu landets næst højeste smittetryk - kun overgået af Ishøj.

Det høje smittetryk har medført, at genåbningen i Halsnæs (og flere andre kommuner med høje smittetal) er blevet sat på stand by til foreløbig 12. april.

Hundested ligger lavt En opgørelse fra SSI (31. marts) viser, at coronasmitten i Halsnæs er koncentreret omkring Frederiksværk, og til dels Ølsted, mens Hundested-området næsten går fri.

Af de 82 covid-19 smittede, i ugen op til 31. marts, er kun to tilfælde registreret i Hundested.

I Frederiksværk-området fra Vinderød Enghave i nord til Kregme/Ll. Kregme i syd er der i samme uge registreret 70 covid-19 tilfælde.

28 af disse er i området Magleblik/Maglehøj/Karlsgave.

I Ølsted er 8 testet positive for covid-19 i samme uge.

Flest unge smittede De 82 covid-19 smittede fordeler sig på 54 procent mænd og 46 procent kvinder.

Smitten er mest udbredt blandt de unge. Der er således 29 tilfælde i aldersklassen 10-19 år - fordelt på 9 piger og 20 drenge.

Også blandt børn er coronasmitten udbredt med 14 tilfælde i aldersgruppen 0-9 år.

Også i aldersgruppen 40-49 år er der i samme uge fundet 14 covid-19 tilfælde.

Mange er blevet testet Det lader til at de ekstra testmuligheder, der har været hen over påsken, har fået flere til at lade sig teste.

I ugen tirsdag 30. marts til mandag 5. april har Halsnæsborgere fået foretaget 5.218 PCR-test - det er ny ugerekord for Halsnæs.

Den store stigning i coronasmitten kan dog ikke forklares alene ved, at flere er blevet testet.

Den aktuelle positivprocent på 1,61 er faktisk mere end 10 gange så høj som for tre uger siden.

Maglehøj-test forlænges 29. marts åbnede et midlertidigt testcenter i Maglehøjs aktivitetshus.

To dage har der været mulighed for at blive PCR-tester, det benyttede 447 sig af.

Øvrige dage har der været mulighed for kviktest, hvilket 535 har benyttet sig af.

Halsnæs Kommune har lavet aftale om at forlænge muligheden for kviktest på Maglehøj foreløbig til og med fredag i denne uge. Testcentret har åbent fra kl. 14-20.

Ny leverandør i Gjethuset Skærtorsdag 1. april overtog Copenhagen Medical ansvaret for hurtigtest i Gjethuset Frederiksværk.

Åbningstiden er fortsat kl. 8-20 hver dag. Det er ikke nødvendigt at bestille tid.

Ny er det i øvrigt, at børn i alderen fra 6 år nu kan få foretaget en kviktest i Gjethuset.

Tandplejen har åbent Tandplejen får mange henvendelser fra forældre, som er I tvivl, om der er åbent.

Men Tandplejen er IKKE omfattet af den seneste nedlukning i kommunen.

Der er ikke krav om at fremvise en corona-test forud for din aftale hos tandplejen, men naturligvis må man ikke være smittet eller have symptomer på covid-19, såsom hoste, feber eller almen påvirket tilstand.