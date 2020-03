Frivilligcentret har hele ugen lukket for aktiviteter, mens de optimere forholdene på Skjoldborg, så der er mindst mulig chance for smittefare i forbindelse med covid-19. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Smittefare lukker frivilligcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smittefare lukker frivilligcenter

Halsnæs - 09. marts 2020 kl. 13:13 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivilligcenter Halsnæs lukker i en kort periode ned for alle aktiviteter på Skjoldborg i Frederiksværk på grund af coronavirusset covid-19. Det oplyser frivilligcentrets leder Lea Schønberg til Frederiksborg Amts Avis.

- Halsnæs Kommune har meldt skærpede forholdsregler ud omkring smittefaren ved corona-virusset, og selvom vi ikke er en kommunal institution, så har vi valgt at lægge os op af de retningslinjer. Derfor har ledelsen valgt at lukke ned for alle aktiviteter i vores lokaler i en uge, siger Lea Schønberg og understreger, at tiltaget ikke skyldes særlig mistanke om smitte i frivilligcentret.

I første omgang holder Frivlligcenter Halsnæs lukket frem til den 15. marts.

- Det er udgangspunktet lige nu, men det kan ændre sig. Vi følger udviklingen nøje, siger Lea Schønberg.

Lukningen skal give frivilligcentret tid til at optimere forholdene på Skjoldborg. Det sker blandt andet med opslag og information i alle lokaler samt lommetørklæder og håndsprit i rigelige mængder.

- Det lyder banalt, men det er det ikke. Vi vil være sikre på, at huset er indrettet med så gode muligheder som muligt for at forebygge, at der spredes virus. Det skal ske, inden nogen træder ind i huset igen på næste mandag, siger Lea Schønberg.

Samtidig skal tiden bruges på at sende retvisende kommunikation ud til de 96 medlemsgrupper- og foreninger, som Frivilligcenter Halsnæs har.

- Vi er nød til at sikre, at alle vores medlemsgrupper har overblik over, hvem de har med i huset. Når det er åbne frivillige aktiviteter, har de frivillige ikke altid overblik over dem der måske kommer til deres aktiviteter, og det skal vi have en dialog med dem om, siger Lea Schønberg og fortsætter.

- Der er en del sårbare og ældre mennesker, som deltager i aktiviteterne hernede, og de er i den forøgede risikogruppe, hvor corona-virus rammer hårdest.

Frivilligcenter Halsnæs deler Skjoldborgs lokaler med kommunens socialpsykiatriske aktiviteter i Voksenstøtte, som følger de kommunale retningslinjer angående virusset.