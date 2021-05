Tim Søndergaard bombede to bolde i netmaskerne da Hillerød blev besejret.

Smid bare boblerne på køl

Lørdag eftermiddag havde Ken Vinthers tropper besøg af FIF Hillerød fra midten af rækken i Serie 4.

Og lad det være sagt med det samme der kunne ses forskel på MLI´s tophold og gæsterne fra slotsbyen, omend man skulle helt hen til midt i 2. halvleg før forskellen kunne ses på måltavlen.

Melby havde overtaget fra første fløjt, og kunne med lidt is i maven have været foran med to eller tre mål ved pausen. Men Frederik Larsen og den vanlige bomber Chris Nielsen havde ikke indstillet sigtekornet helt ind på dagen.

Så Melby måtte tage til takke med 0-0 ved pausen.