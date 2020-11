Små huse på store grunde

Et kort over området mellem Asserbo og Karsemose med samtlige sommerhuse indtegnet viser et meget stort flertal af blå prikker som dækker over, at sommerhusene er under 150 kvadratmeter. Samtidig viser et andet kort over samme område - ligeledes udarbejdet af Halsnæs Kommune - at størsteparten af området er orange, der fortæller at de enkelte sommerhusgrunde er på 1800 kvadratmeter eller mere.