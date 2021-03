Små affaldshelte tager skraldet

I Børnehuset Musereden i Kirkegade, Frederiksværk, er børnene nu blevet nye små aktivister i rollen som affaldshelte.

Ved et tilfælde læste personalet i Musereden, at affaldsheltene søgte større børn fra skole og sfo til at modtage tænger, veste og poser for at deltage og få indsigt i affaldsheltenes arbejde med hensyn til vedligeholdelse af områderne i vores kommune, lyder det i en hilsen fra daginstitutionen, som havde henvendt sig til Halsnæs Affaldshelte for at høre, om de små børn også også kunne komme i betragtning.

"På det tidspunkt havde affaldsheltene ikke nok tænger til, at Musereden kunne komme i betragtning. Men igangsætter af affaldsheltene, også kaldet affaldsdronningen, Annemette R. Eriksen, fortalte at vi kunne overtage nogle tænger, som havde været udlånt tidligere. Så kunne vi komme i gang, og det har været en kæmpe succes," melder Musereden.

Udstyret med gribetænger, veste og affaldssække har børnene finkæmmet deres foretrukne legesteder i skoven bag børnehuset og samtidig opfyldt nogle pædagogiske mål om læring i nærmiljøet.

"Børnene har lært så meget om natur, udeliv, science, hvilket er så berigende og udviklende, det giver en naturlig indsigt i miljø og vedligeholdelse af vores samfund. En rigtig god start på tidlig indlæring på en spændende måde. Naturlegepladsen er børnenes foretrukne område at arbejde i og skoven omkring legepladsen - de er så stolte af deres egen indsats," skriver børnehuset og sender en varm tak til Halsnæs Affaldshelte efter at have fået muligheden for at deltage i arbejdet for en renere natur.