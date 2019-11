409 deltog i syvende udgave af Arresø Rundt i »nyere tid«. Foreningen bag har nu besluttet at stoppe. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Slut med Arresø rundt på cykel

Halsnæs - 11. november 2019

Motionscykelløbet Arresø Rundt er afviklet for sidste gang. Medlemmerne af foreningen Arresø Rundt besluttede på en ekstraordinær generalforsamling den 4. november at nedlægge foreningen, da det ikke var muligt at samle en ny bestyrelse til at fortsætte arbejdet i 2020.

Bestyrelsen har i den senest tid forsøgt at finde nye kræfter til at fortsætte foreningens arbejde, men der var desværre ingen, der meldte sig til at overtage stafetten efter at formand Søren Rømer for nogen tid siden meddelte, at han ønskede at stoppe.

Det oprindelige Arresø Rundt var aktivt fra 1977 til 2006. Løbet blev genstartet i en ny udgave i 2013 og er således blevet afviklet i syv år i denne omgang.

- Vi har nedsat et opløsningsudvalg, der vil sikre at der bliver "fejet op" efter Arresø Rundt alle steder. Udvalget består af Irene Jørgensen, Annie Christensen og Søren Rømer. Igennem årene har vi samlet en del ting, som vi har valgt at give væk til andre foreninger, der kan få glæde af dem, oplyser foreningen.

Kassebeholdningen på 30.000 kroner fordeles ligeligt imellem tre forskellige foreninger: Team Bodenhoff, der igennem et årligt cykelløb igennem Danmark indsamler penge til Børnecancerfonden. BROEN Halsnæs, der hjælper børn og unge med økonomisk støtte til at deltage i fritidsaktiviteter. Danmarks Naturfredningsforening, der værner om den skønne natur i Halsnæs.

Plakater og andre materialer, der står Arresø Rundt på, har tidligere formand Søren Rømer lovet at opbevare i et par år, hvis der skulle vise sig nogen, der har lyst til at genstarte foreningen. Markedsføringsmaterialer, skabeloner og planer vil tilsvarende blive opbevaret i et stykke tid.

- Tusind tak til de mange, der har støttet os igennem årene - både sponsorer og de frivillige. Uden jeres støtte, var det aldrig blevet til noget, siger den afgåede formand for Arresø Rundt Søren Rømer.

409 deltog i 2019-udgaven af motionscykelløbet.