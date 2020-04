Slap fra uheld uden personskader

To mindre færdselsuheld krævede torsdag Nordsjællands Politis opmærksomhed. I ingen af uheldene kom der folk til skade, men én af de involverede stak efter en påkørsel af.

Det skete om eftermiddagen på K.A. Larssensgade i Frederiksværk, hvor en bil med en 26-årig mand fra Melby blev påkørt, mens den holdt i kø. Manden, der påkørte bilen, kørte efterfølgende fra stedet uden at give sig til kende, men det lykkedes politiet at finde ham.

»På baggrund af vidneforklaringer var det muligt for politiet at udfinde part 1, en 18-årig mand fra Frederiksværk, som efterfølgende blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven«, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.