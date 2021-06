Slagsmål: Mand truede med kniv

En 55-årig mand er blevet sigtet for trusler på livet efter at han søndag eftermiddag var i slagsmål med en bekendt og også truede denne med en kniv. Det fortæller vagtchef Jakob Tofte, Nordsjællands Politi.

- Vi får en melding om, at en mand løber efter en anden mand på parkeringspladsen foran Rema 1000-forretningen i Hundested. Den ene har en kniv i hånden. De to kommer i slagsmål og under håndgemænget taber den 55-årige en kniv.

Da vi kommer frem, er slagsmålet overstået. Den 55-årige sidder roligt ved et skur og lader sig anholde uden problemer, oplyser vagtchefen.

De to mænd kender hinanden. Den 55-årige, der er fra lokalområdet, oplyser ved anholdelsen, at han er sur på den anden mand. Hvad der er den dybereliggende årsag til uvenskabet har politiet endnu ikke fået klarhed over.

- Under slagsmålet bliver en parkeret bil ridset, så den 55-årige mand bliver både sigtet for trusler på livet, for at bære kniv på et ikke anerkendelsesværdigt sted og for hærværk, siger vagtchefen.

Politiet har valgt ikke at anholde den 55-årige mand. Politiet modtog anmeldelse om slagsmålet foran supermarkedet søndag klokken 16.28.