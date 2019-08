Se billedserie Krolfspillerne kan spille omgivet af Skjoldborgparkens kæmpe træer og skønne buske. Danmarks smukkeste bane, kalder formanden det. Fotos: Kasper Daugbjerg Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Slå et slag på Danmarks smukkeste bane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slå et slag på Danmarks smukkeste bane

Halsnæs - 09. august 2019 kl. 11:55 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Klonk!«. Den umiskendelige lyd af køllens hårde plastichoved mod den farvede kugle bliver afløst af et par sekunders stilhed. Her bliver slagets kvalitet vurderet, mens kuglen haster over det dugvåde græs og danser forbi naturens forhindringer - træstubbe, knolde, blade og bakker. Herefter kommer en sagte jubel, når tanke og handling har sendt kuglen tæt på hullet, eller et fortvivlet suk når resultatet af mødet mellem kugle og kølle ender et helt andet sted end planlagt.

Det sidste sker ofte for Frederiksborg Amts Avis' udsendte, da vi onsdag prøver kræfter med krolfbanen ved Skjoldborg i Frederiksværk.

Krolf er en blanding af kroket og golf. Hver spiller har en kølle og en kugle som i kroket, men buerne er væk. De er erstattet af 18 huller på mellem 5 og 30 meter, som deltagerne skal forsøge at sende deres kugle i ved at skiftes til at skyde - den, som bruger færrest slag færrest slag, vinder.

Det er samtidig en af de hurtigst voksende senioridrætter i Danmark.

- Der er vel næppe nogen anden idrætsgren, hvor man som pensionist kan gå ind fra gaden og fuldstændig uden nogen forudsætninger med det samme spille sammen med rutinerede spillere Jeg havde aldrig selv tidligere dyrket nogen form for idræt eller været aktiv i foreningsliv eller lignende. Så da jeg gik på pension, så jeg mig om efter en hyggelig aktivitet, hvor jeg kunne komme med som nybegynder. Valget faldt på Krolf som ikke kræver nogen som helst forudsætninger, siger Victor Vilfort, formand for KrolfFolket i Halsnæs, til Frederiksborg Amts Avis.

Det var i 2017, at Halsnæs Kommune åbnede sin første af i alt fire krolfbaner, men det er først nu, at udøverne har organiseret sig. KrolfFolket Halsnæs er den første - og så vidt vides eneste - krolfklub i Halsnæs. Foreningen havde stiftende generalforsamling i marts i år og har nu rundet 57 medlemmer.

- Og spørger du om et par måneder, så er tallet formentlig over 75. Det er meget støt stigende, og det skyldes, at mund til øre-metoden, siger Victor Vilfort og slår fast, at alle - ikke kun medlemmer af klubben - kan møde op og spille med, når køllerne svinges mandag, onsdag og fredag formiddag.

Det eneste det kræver for at lave en bane er 18 huller, som bliver dækket til med et lille låg, når banen ikke er i brug.

- Men det tog jo et halvt år at komme på plads heroppe alligevel. I april sidste år havde vi møder med kommunen, men det endte med, at vi selv lå tre mand og gravede hullerne, for kommunen havde ingen midler til det, siger Victor Vilfort.

I dag tøver han ikke med, at kalde banen for »Danmarks smukkeste« og Skjoldborg for »det største klubhus« i krolf-regi.

Derudover er der krolfbaner ved svømmehallen i Frederiksværk, ved Hundested Hallen og ved plejecentret i Hundested, men håber Victor Vilfort at lave om på.

- På den nuværende 12-huls bane ved svømmehallen kan man nærmest ikke finde hullerne, så både den og banen ved Torvet ønsker vi at nedlægge. I stedet vil vi lave en stor 18-hullers bane ved idrætscenteret i Frederiksværk, siger Victor Vilfort

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag