Skrap indsats har holdt virus væk

Tidlige stramme regler og stor indsats af personale, beboere og pårørende har indtil nu holdt den dødelige Coronavirus udenfor døren på plejecentrene i Halsnæs,

Her halvanden måned efter at de første tilfælde med smittede blev konstateret i Danmark er status, at ingen beboere på plejecentrene i Halsnæs er eller har været smittet med Corona-virus. Aktuelt er blot én Halsnæs-borger indlagt på hospital med smitte. Det til trods for, at Halsnæs-borgerne har en sundhedsprofil, der gør at man har flere i risikogruppen end mange andre kommuner.

- Vi strammede op i Halsnæs 14 dage før regeringen. Det forskrækkede mig at læse hvad der skete på plejecentre i udlandet, og det skulle bare ikke ske her. Derfor klappede vi alle døre i, heldigvis var byrådet med på det, siger chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune Birgit Gundorph-Malling.

Hun er ikke i tvivl om, at den tidlige og drastiske indsats er forklaring på, at man har holdt Corona-smitten udenfor døren, men samtidig fremhæver hun indsatsen fra både personale, beboere og pårørende. Det samme gør formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL).

- Jeg tænkte at det var tidligt at lave en lockdown, som vi gjorde i kommunen, men det har vist sig indtil videre at være den rigtige strategi, siger Thue Lundgaard.

