Skræmmende fremtidsvision

Naturlejren i Auderød byder i efterårsferien på gys og noget at tænke over - men det er ikke for sarte sjæle

"2040 - We didn't make it" hedder arrangementet, som er åbent for besøgende fra 9.-17. oktober kl. 16-21 og som viser et fiktivt, men ikke urealistisk skrækscenarie på jordens potentielle undergang. En verden forladt i al hast og med stumme dukker som eneste vidner. En verden, hvor stilheden har fordrevet lydene og støvet har begravet tingene.