Skonnerten Jylland i Hundested

Skonnerten Jylland er oprindeligt fra 1951 og er hjem for i alt seks unge, der alle har enkeltværelser på skibet. De unge går i intern skole i den store dæksalon og spiser og laver mad sammen i kabyssen. Planen er at udforske Hundested og omegn og få en dialog med bl.a. folketingsmedlem og tidligere byrådsmedlem i Halsnæs Trine Torp (SF). På torsdag stævner skonnerten videre ud på togt i de nordiske farvande.

2017 blev året hvor Skonnerten Jylland vandt sin hidtil største sejr på havet, tredjeplads i The Tall Ships Races. I år vil besætningen forsøge at leve op til dette under Tall Ships Race 2018 hvor der sejles til Sunderland, Esbjerg og videre til Stavanger. For skipperen ombord var det stort at se, de unges reaktion, da de modtog præmien, mens tusindvis af mennesker hujede og klappede på kajen.