Den tidligere brandstation i Frederiksværk er nu Unge- og Kulturcenter med bl.a. Tieren. Foto: Niels J. Larsen

Skoler må vise sig frem online for nye elever

Halsnæs - 20. januar 2021 kl. 04:46 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Midt i endnu en nedlukning med undervisning hjemme foran skærmen uden nærkontakt til lærere og kammerater skal eleverne i folkeskolens 9. klasse i disse uger også spekulere på deres uddannelsesvalg. Imens går man på uddannelsesinstitutionerne og spekulerer på, hvordan de skal komme i kontakt med de unge mennesker og fortælle om mulighederne, når man ikke kan holde de traditonelle »Åbent Hus-dage«.

Det gælder bl.a. for Frederiksværk Gymnasium & HF og Tieren - Halsnæs Kommunes 10. klasse-tilbud - der holder til i Unge- og Kulturcentret på Syrevej og på gymnasiet.

- Det er normalt en af de tre vigtigste dage på hele året. Det er der, vi viser os frem for kommende elever og introducerer dem for skolen, men i år har vi måtte tænke i andre baner, siger Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF.

Normalt kan kommende elever som nævnt komme til åbent hus på uddannelsesstederne, men i år må skolerne i stedet vise sig frem online i erkendelse af, at den fortsatte nedlukning næppe på det tidspunkt tillader større forsamlinger selv om de nuværende restriktioner kun løber til 7. februar.

På Tieren er der derfor lagt virtuelle planer, når tilbuddet onsdag den 10. februar holder åbent hus.

- Lige nu arbejder vi både med en plan A og B, vi håber det bliver muligt at have nogle elever og lærere siddende rent fysisk på UKC og streame derfra, siger Ulrich Mehr, leder af UKC, som Tieren hører under.

Her holder man fanen højt trods de vanskelige forhold med hjemsendte elever siden midten af december.

- Det er interessant at se hvordan modgang får alle til at rykke sammen i bussen og viser drive og engagement. Det er tydeligt at vi har engagerede lærere, der brænder for målgruppen og gerne går flere mil for at lykkes, siger Ulrich Mehr.

Oprindeligt skulle åbent hus - eller 0.g-aften, som gymnasiet kalder det - være afholdt den 19. januar på gymnasiet. Hele arrangementet er nu flyttet til den 9. februar klokken 19 og kommer til at foregå virtuelt. Aftenen starter med en live-streamet velkomst, hvorefter tilhørerne får mulighed for at navigerer rundt på et virtuelt kort, hvor de gennem live-præsentationer eller videoer, som lærere og elever står for, kan høre nærmere om for eksempel studieretninger, elevråd, Kina-samarbejde og talentprogrammer.