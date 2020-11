Se billedserie "Løvernes konge" er en af de fire Disney-film, som 5. klasse eleverne på Frederiksværk Skole opfører scener fra i årets musical. Fotos: Line Danner.

Skolemusical live-streames

Corona har lagt hindringer i vejen for årets musical på Frederiksværk Skole - men så må der tænkes kreativt!

Halsnæs - 17. november 2020 kl. 14:24 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Frederiksværk Skole (Enghaveskolen) har lange og stolte traditioner med teater og musicals.

De seneste fem år er det sket i samarbejde med Musikskolen og musikskolelærer Troels Løkke Jakobsen, som har lavet musical med 5. klasserne.

Dette skoleår var det planen at spille Folk og røvere i Kardemomme by - men corona er kommet på tværs.

Coronrestriktioner gør, at der ikke må spilles for publikum - og de to 5. klasser må ikke blande sig med hinanden.

Hvad gør man så? Man lægger hovederne i blød, tænker kreativt, og så laver man en helt ny plan:

"Der er udvalgt fire Disneyfilm (Frost, Den lille havfrue, Aladdin og Løvernes konge)," fortæller Pia Bengtson, lærer i 5.B. Hun forstsætter:

"Klasserne er delt i fire grupper, som hver er blevet tildelt en film og to sange. De har set filmen og udvalgt sig to scener, som de har skrevet replikker til. Det hele bindes sammen af Jesper Fårekylling på ægte Disney julesshow maner."

Der er sat fire scener op i hallen - en scene i hvert hjørne. To lærere har sammen med eleverne lavet kulisser, to lærere øver replikker, og tre lærere øver sang og musik med eleverne.

Da forestillingen ikke må vises for publikum, bliver den i stedet livestreamet torsdag kl. 10.15 for indskolingen på skolen og om aftenen for forældrene.

"Vi vil gene have, at eleverne får en oplevelse af, at der er nogen, der ser det, de har lavet og øvet sig på!" understreger Pia Bengtson.