Se billedserie De demonstrerende elever burde være blevet på skolen. Det mener skolens leder, Horst Obermann, som samtidig slår fast, at eleverne må huske deres madpakker. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Skoleleder om demonstrerende elever: Man kan jo have mad med hjemmefra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleleder om demonstrerende elever: Man kan jo have mad med hjemmefra

Halsnæs - 15. marts 2018 kl. 05:27 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da langt størstedelen af eleverne fra udskolingsklasserne på Arresø Skole, Magleblik tirsdag boykottede undervisningen for at demonstrere foran rådhuset i Frederiksværk, var det på grund af utilfredshed med skolens mad- og udeordning. Madordningen, som trådte i kraft fra årets start, betyder, at skolen får leveret mad af virksomheden Agnes, og at eleverne skal bestille mad online dagen inden, men der kan ikke købes mad på skolen. Samtidig betyder udeordningen, at eleverne ikke må forlade skolens område - heller ikke for at købe mad. Det betyder i følge eleverne, at de må gå sultne gennem skoledagen, hvis de for eksempel glemmer madpakken.

- Jeg forstår godt problematikken, siger Horst Obermann, skoleleder på Arresø Skole, Magleblik til Frederiksborg Amts Avis.

Han har anbefalet og vejledt elevrådsformanden om at udarbejde et skriv til det forestående møde for skolebestyrelsen, hvor eleverne gør rede for problemer. Selv har han en simpel løsning på problemet.

- Vi må se, hvad skolebestyrelsen siger. Jeg kan sagtens se, at der er udfordring, men i al stilfærdighed vil jeg nævne, at man kan have madpakke med hjemmefra. Det kan måske opfattes provokerende, men jeg mener det faktisk. Det er som om, at det slet ikke er på tale i debatten, siger Horst Obermann.

Elevernes aktion skete ikke med skoleledelsens opbakning.

- Jeg havde som udgangspunkt helst set, at eleverne blev på skolen og benyttede sig af mulighederne internt på skolen til at tilkendegive deres utilfredshed. Jeg havde anbefalet elevrådsformanden, at eleverne rettede henvendelse til skolebestyrelsen, hvor elevrådet er repræsenteret, og det var mit klare indtryk, at eleverne ville afblæse demonstrationen, fordi der var en anden og smartere mulighed, siger Horst Obermann

Med kampråbet »Vi vil ud« og bannere med påskrifterne »Jeg er sulten«, »Otte timers skole dag uden mad er ikke acceptabelt« og »Hvor længe skal vi sulte?« valgte eleverne alligevel at demonstrere og trodse skolelederens råd.

- Det har vi taget til efterretning. Eleverne har benyttet sig af retten til at tilkendegive, at de er utilfredse med nogle forhold, og der hersker også en livlig debat på vores intranet, hvor en del forældre støtter dem, siger Horst Obermann.

De demonstrerende elever er noteret som ulovligt fraværende og deres forældre vil blive informeret om det.

- Elever kom mig bekendt tilbage mellem kl. 12 og 13 og deltog ikke i undervisningen. Vi havde ellers sikret, at der var lærere, som varetog undervisningen - også mens demonstrationen stod på for det fåtal af elever, som valgte ikke at deltage, siger skolelederen.

Han fortæller desuden, at den nuværende madordning er en midlertidig nødløsning, og at udeordningen er til for at beskytte eleverne.

Det kan du læse mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 15. marts