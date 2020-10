Ølsted Skole har taget sine forholdsregler blandt andet ved at spærre en legeplads tæt på det kritisable stillads af. Ingen elever har i følge skolelederen derfor været i fare. Foto: Niels J. Larsen

Skoleleder neddrosler stilladsfare: Vi har taget vores forholdsregler

Halsnæs - 20. oktober 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Medarbejdere og elever på Ølsted Skole er denne uge vendt tilbage fra efterårsferie, og det kan de trygt gøre i følge skoleleder Trine Stein Graakjær. Opførslen af et stort stillads, der omgiver en af skolens bygninger, har været stærkt kritiseret af 3F og brancheforeningen Stilladsarbejdernes Landsklub for at udgøre en potentiel fare, men skolen har taget sine forholdsregler.

- Vi spærrede en del af legepladsen af, da vi blev bekendt med den potentielle risiko, der var forbundet med stilladset, siger Trine Stein Graakjær, skoleleder på Ølsted Skole, til Frederiksborg Amts Avis.

Hun har i fredags skrevet ud til forældrene om situationen.

- Vi har kommunikeret til forældrene, at det ikke er vores oplevelse, at nogle elever har været udsat for fare, fordi vi har taget vores forholdsregler. Vi er trygge ved situationen, siger Trine Stein Graakjær.

Syv påbud Ølsted Skole står over for en omfattende ud-, til- og ombygning, og det er i den forbindelse, at virksomheden Henneberg Stilladser har opført et stillads i kritisabel tilstand. Det fremgår af redegørelser og tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet og Stilladsarbejdernes Landsklub, som i august og september flere gange har været forbi skolen.

Arbejdstilsynet, som senest udførte tilsyn på stedet den 30. september, har udstedt et forbud og syv påbud i forbindelse med byggeriet, og i følge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger blev arbejdet på stedet indstillet i sidste uge.

Nyt dialogmøde Det er Halsnæs Kommune, som er bygherre på projektet, der løber op i næsten 25 millioner kroner. Kommunen udtrykte her i avisen utilfredshed med situationen og gjorde det klart, at der er blevet talt med store bogstaver over for totalentreprenøren T.T. Tømrer- og Snedkerfirma.

Kommunen, 3F, T.T. Tømrer- og Snedkerfirma, Henneberg Stilladser og Stilladsarbejdernes Landsklub holdt inden efterårsferien dialogmøde for at få orden på tingene. Dengang lovede stilladsfirmaet at have konstruktionsberegninger for stilladset klar mandag i efterårsferien, men en uge senere har virksomheden stadig ikke leveret.

I følge avisens oplysninger skal parterne mødes igen i dag.

- Den her sag har i forvejen trukket i langdrag, og vi håber, at der kan findes en løsning i morgen, siger Niclas Bannebjerg Nanboe, faglig medarbejder for grønt område og Byggeri ved 3F Frederiksværk/Frederikssund. som var den første til at slå alarm.