Se billedserie Iført gule veste er de voksne i skolegården nemme at få øje på for børnene, hvis noget sker.

Skoleleder: Børn kan være trygge på skolen

Halsnæs - 13. november 2020 kl. 04:32 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

De gule veste har indtaget Hundested Skole. Ikke således at skolegården er fyldt med vrede, protesterende franskmænd, men i form af voksne gårdvagter, som er synlige, hvis der opstår situationer hvor børn er utrygge eller har brug for hjælp.

- Børnene skal aldrig være i tvivl om hvor de kan finde en voksen, og jeg har fra de små elever at de nu hurtigt kan få øje på en i gul vest, siger skoleleder Malene Nyenstad, og det bekræfter elevrådsformand Anton Lykke Jensen fra 9. klasse.

Frederiksborg Amts Avis fortalte onsdag i sidste uge, hvordan en 13-årig dreng fra 7. klasse på Hundested Skole var blevet overfaldet af to drenge fra 6. klasse efter at elever fra de to klasser tilsyneladede havde provokeret hinanden på skolens udeområde.

Drengen blev sparket i hovedet af den ene, da han lå ned, og mens den anden sad ovenpå ham. Sagen er blevet politianmeldt. I forbindelse med omtalen har det været beskrevet, at der er sket andre episoder med voldelig adfærd blandt elever på skolen. Blandt skulle det være gået ud over en elev fra 4. klasse udenfor skoletiden på Mellemrummet ved Hundested havn. Og forældre har kritiseret Hundested Skole for ikke at reagere på voldsepisoderne.

Både skolelederen eller elevrådsformanden afviser dog i en samtale med Frederiksborg Amts Avis, at eleverne på Hundested Skole er mere voldelige end andre steder, og de slår fast, at der er taget konkret handling på den kedelige episode, som større elever overværede og nogle tilmed filmede med deres mobiltelefoner.

- Det er bestemt ikke noget jeg oplever som normalt, men det er heller ikke noget man helt kan undgå, siger Anton Lykke Jensen om sidste uges dramatiske hændelse, som han konstaterer at der straks blev taget hånd om.

Det har været oppe i skolebestyrelsen og i de enkelte klasser, mens elevrådet endnu ikke har nået at holde møde om det.

- To minutter efter frikvarteret var slut stod en af lederne i vores klasse og snakkede med os om det, bl.a. at nogle havde filmet slagsmålet. Vi har også snakket det igennem efterfølgende om hvad vi gør fremover. At vi er de store, så vi skal gribe ind, siger Anton.

Malene Nyenstad understreger at skolen har sendt et meget klart signal om, at det ikke er noget man vil accceptere på skolen.

- Vi oplever ikke vi har en skole med meget vold. Vi oplever vi har en skole hvor langt de fleste børn i langt den største tid har det godt med hinanden og de der er omkring dem. Så er der nogle gange nogle børn, der kommer i en konflikt, og de fleste gange lykkes det at hjælpe med at løse den. Men nogle gange opdager de voksne ikke, at konflikten er der - det kan være småting der er bygget op over lang tid og så eksploderer det, siger Malene Nyenstad,