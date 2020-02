Skoleelever har sat aftryk i historisk resolution

Kigger man nøje blandt de mange underskrifter, som snor sig på kryds og tværs i den første børneresolution i Norden, så finder man navnene på to piger fra Hundested Skole. Emma Arvedlund Jacobsen, 13, og Solveig Clausen Westerlund, 13, er blandt de 63 børn og unge fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige, Færøerne og Åland som den 16. januar fremlagde en resolution om børns rettigheder til ministre, ombudsmænd og fagfolk til Det Nordiske Børneforum i FN Byen i København. Resolutionen indeholder en række anbefalinger til, hvordan Norden bliver det bedste sted at være barn.

