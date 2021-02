Skolebyggeri med fokus på fair arbejdsforhold

Halsnæs Kommune har sammen med hovedentreprenøren CC Contractor og fagforbundet 3F givet håndslag på, at Ny Frederiksværk Skole bliver bygget med fokus på fair arbejdsforhold for alle byggeriets håndværkere.

Med mange involverede entreprenørfirmaer i det store byggeri er det vigtigt, at der er styr på gode arbejdsvilkår, skriver kommunen i en pressemeddelelse om det nye skolebyggeri, hvor der aktivt bliver arbejdet imod social dumping.

”Vi har vedtaget at bygge en visionær skole i Frederiksværk, som skaber gode rammer for hele lokalområdet. Derfor skal vi naturligvis også sørge for, at der er gode rammer for de håndværkere, der udfører byggeriet. Jeg blev derfor glad, da 3F’s lokalafdeling henvendte sig med idéen til en samarbejdsaftale, for det giver på alle måder rigtig god mening, at vi samler kræfterne mod social dumping. Jeg ser meget frem til samarbejdet under hele byggeriet,” siger borgmester Steffen Jensen.

Hos CC Contractor ser direktør Jørn From samarbejdet som en naturlig del af virksomhedens fokus på ansvarsfuldt byggeri i alle led.

”Når vi bygger, har vi altid fokus på at gøre det ordentligt – også når det handler om medarbejdernes vilkår. Derfor indgår vi gerne i et samarbejde med 3F, for det er i alles interesse, at her er ordentlige forhold. Vi tror på, at glade, trygge medarbejdere på pladsen giver en bedre byggeproces og i sidste ende et bedre byggeri. Så vi vil hellere end gerne gøre vores til at komme social dumping til livs,” siger Jørn From, direktør i CC Contractor.