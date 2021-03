Skolebørn rykker ud som affaldshelte

Halsnæs Affaldshelte har fået støtte fra Miljøministeriet til indkøb af udstyr til affaldsindsamling i samarbejde med skoler, og det nye grej har for nylig været i brug i Melby.

To skoleårgange har været i sving: “Så har 3. årgang og 4.b fra Melby Skole gjort brug af donationen fra Halsnæs Affaldshelte. Med affaldstænger og poser har børnene samlet affald på dele af Melbyvejen og rundt på Melby Skole. Det blev til mange fyldte poser," lyder det fra Melby Skole, og det glæder Annemette R. Eriksen fra Halsnæs Affaldshelte, at børnene med deres indsats har fået en god tur ud af det og samtidig gjort en god gerning.

"Jeg håber, at børnene er klar over, hvor meget deres gode gerninger betyder for alle," siger hun efter de seneste ugers indsamlinger langs vejene - og konstaterer: "Der ligger frygtelige mængder affald på amtsvejen omkring Frederikssund. Det glæder mig derfor usigeligt meget at komme hjem til rene Halsnæs, hvor vi har taget sagen i egen hånd og tager ansvar for vores område."

Halsnæs Affaldshelte har været i aktion flere gange i løbet af vinteren og har i løbet af 2020 hvervet mere end 70 nye helte udstyret med gribetænger og affaldssække.