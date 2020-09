Skole udsat for massiv hærværk: Glasskår over det hele

»Det er meget mærkeligt og svært at forstå, at det kan blive ved med at være sjovt at smadre flasker, ligesom det er svært at forstå at det er nødvendigt at smadre bord-bænkesæt. Vi synes i hvert fald ikke at det er sjovt at blive ved med at bruge vores weekender på at rydde op efter andres tåbeligheder. Og det er hvad det er. Det er tåbeligt at gå og smadre flasker på må og få, at rasere en skolegård og ødelægge inventaret,« skriver skolelederen.