Se billedserie De røde bygninger på Kregme Skole må bruges til 30 boliger - det har kommune nu Erhvervsstyrelsens ord for, og der sætter kommunen nu skolen til salg igen. Foto: Kasper D. Dønbo

Skole sat til salg - igen

Halsnæs - 27. marts 2018 kl. 06:23 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er længe siden, at skolegården ved Arresø Skole, Kregme har genlydt af børnestemmer. I snart fire år har skolen stået tom og ubenyttet, men det kan snart være fortid. På den lukkede del af byrådets møde i marts besluttede politikerne at udbyde skolen til salg ved offentligt udbud.

- Der er ingen grund til, at skolen bare står tom. Vi har kigget på kommunens ejendomme, og hvad vi kan bruge dem til, og vi har intet at udnytte skolen til. Derfor er det en naturlig proces at sælge den, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune til Frederiksborg Amts Avis og gør det klart, skolen ikke har været inde i billedet som tilholdssted for Energitilsynet, som regeringen har udpeget til at flytte til Halsnæs Kommune.

Kregme Skole blev indviet i 1954 og lukkede 60 år senere. De sidste 9.klasser holdt translokation i juni 2014, samme år som alle skolens elever blev flyttet til Magleblik Skole.

I september året efter forsøgte Halsnæs Kommune at sælge skolen for første gang.

Dengang var iværksætterefterskolen New Nordic Youth, som i dag har base i Torup, stadig på udkig efter egnede bygninger, men de måtte se deres bud afvist af byrådet. Den samme skæbne overgik de to bud, som kom fra to ejendomsudviklede, der havde budt på den nedlagte folkeskole med hver sit ønske om at udnytte ejendommen til boligformål.

Skolens placering i en landzone gjorde, at boligprojekterne ville kræve et ændret plangrundlag for området og en afklaring hos Erhvervsstyrelsen. Byrådet valgte derfor at afvise buddene og gå i dialog med Erhvervsstyrelsen om ejendommens muligheder.

Samtidig gjorde kommunen sit for at gøre ejendommen mere attraktiv for investorer. Den 29. november 2016 blev et nyt kommuneplantillæg for Kregme Skole vedtaget i byrådet. Tillægget betyder i al sin enkelhed, at det bliver muligt at bygge op til 30 boliger på den nuværende skoles grund.

Fornylig vendte Erhverstyrelsen så tilbage med en afklaring. Styrelsen har vendt tomlen op og godkendt kommunens kommuneplantillæg.

- Vi har tidligere efterspurgt en afklaring fra Erhvervsstyrelsen om, hvad man kan bruge bygninger til, så mulige investorer på forhånd var afklaret, når vi lavede et udbud. Den afklaring har vi nu fået, og derfor er skolen sat til salg igen, siger Steffen Jensen.

- Vi ved nu, at en del af bygningerne må bruges til lejligheder, og jeg tror, at der kunne ligge pæne lejligheder deroppe.

Det er ikke meldt offentligt ud, hvad skolen koster. Halsnæs Kommune har fastsat et krav til en minimumspris, men holder kravet internt.

- Vi må kigge på de bud, der kommer og vurdere dem, siger Steffen Jensen.