Se billedserie Hundested Skole fik en plakette og certificeringen som rettighedsskole i hus fredag. Fotos: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Skole fik plakette og ny status: - I fortjener det om nogen

Halsnæs - 20. november 2020 kl. 12:23 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

For cirka 13 måneder siden var alle elever Hundested Skole samlet i hallen for at fejre, at rejsen mod at blive UNICEF Rettighedsskole blev sat i gang. Fredag nåede skolen i mål, men fejringen var denne gang markant anderledes og bar præg af, at coronavirus undervejs er blevet en del af vores hverdag. I en næsten mennesketom kantine stod skoleleder Malene Nyenstad med skolens rettighedsråd og Christian Binderslev fra UNICEF og talte foran et kamera. I mens sad alle eleverne i deres klasser og fik livestreamet taler, sang og hurra-råb så høje, at de kunne høres på alle skolens gange.

- Det er meget glædeligt, at vi nået hertil, hvor vi bliver certificeret, selvom det sker i en mærkelig tid. Men selvom vi har travlt med coronavirus, så er det vigtigt netop nu at fokusere på vores rettigheder. Retten til at gå i skole og uddanne os, og selv da eleverne blev sendt hjem i foråret, eller når klasser her i efteråret er sendt hjem, så er der stadig undervisning, sagde Malene Nyenstad.

Certificeringen betyder, at Hundested Skole bliver den 48. UNICEF-rettighedsskole i Danmark. Konkret har skolen stiftet et rettighedsråd, hvor otte elever og seks voksne har plads. Rådet skal arbejde for, at skolen fremover basere sine værdier og principper på FN's Børnekonvention, og at børnene aktivt arbejder med og lærer om, deres rettigheder.

Et stærkt fællesskab Elevrådsformand Anton Lykke Jensen var ligesom resten af rettighedsrådet i dagens anledning klædt i hættetrøjer med UNICEF-logo og Hundested Skoles slagord om, at de tør udforske, begejstre, deltage, skabe, stræbe og erobre sammen.

- Når man står sammen, kan man opnå, hvad man vil, ligegyldigt hvor svært det er. Fællesskabet er vigtigt, og vi har et godt fællesskab her, sagde elevrådsformanden.

Bag ham lyste en farvestrålende væg op, hvor skolen havde samlet alle klassernes chartre. Her er nedskrevet dele af børnekonventionen, som klasserne arbejder med; man skal behandle andre, som man selv vil behandles; alle har ret til deres mening og man skal respektere et nej, for bare at nævne et par stykker.

- Undersøgelser viser, at børn, som har lært om deres rettigheder, behandler hinanden med respekt og værdighed, og jeg tror, at vores skole kan inspirere andre til at følge trop, sagdeAnton Lykke Jensen.

Et mærkeligt år Titlen vil fremover kunne aflæses direkte på skolens mure. Med sig havde Christian Binderslev en plakette, der bekendtgør, at »Denne skole er certificeret som rettighedskole af UNICEF Danmark«. Men vejen dertil har været lang - og længere end normalt.

- Det har på alle måder været et mærkeligt år, og det har været en stor udfordring for jeres skole at blive certificeret midt i en coronatid, sagde Christian Binderslev.

Han forklarede, at skolen frem til marts havde været flittige til at deltage i børnetopmøder, workshops og andre fora, men at alt ændrede sig, da Danmark i marts blev lukket ned.

- Derfor kunne I i august starte forfra på at blive certificeret ingen. Hundested Skole - tak for jeres ukuelighed, jeres store engagement og opbakningen. I fortjener om nogen at få titlen, sagde Christian Binderslev.