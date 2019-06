Den nye skulptur af Knud Rasmussen, som på Grønlands nationaldag bliver indviet på Hundested Skole. Foto: Ole Lorin Rasmussen

Skole får ny skulptur af kendt polarforsker

Halsnæs - 18. juni 2019

På Grønlands nationaldag d. 21. juni afsløres en ny skulptur på Hundested Skole. Skulpturen forestiller polarforskeren Knud Rasmussen, og er sammensat af en bronzebuste og en betonsokkel. Det skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside.

Siden 2005 har der stået en bronzebuste af Knud Rasmussen i det grønlandske mødelokale i Fjordhuset i Hundested. Det er den bronzebuste, som nu bliver en del af den nye skulptur på Hundested Skole.

Formand i udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune, Helle Vibeke Lunderød(S), har været med til at sørge for, at busten har fundet sit nye hjem.

- Busten af Knud Rasmussen kommer til at få et nyt og mere udadvendt liv på Hundested Skole. Der vil den blive set af mange, og den vil minde os om Knud Rasmussen, hans eventyrlige rejser og inspirerende liv, siger Helle Vibeke Lunderød.

Som opdagelsesrejsende i Grønland og de arktiske egne gennemførte Knud Rasmussen mange ekspeditioner, og han har haft stor betydning for det dansk-grønlandske kulturfællesskab. Den mest kendte af ekspeditionerne er den 5. Thule-Ekspedition, der af mange er kendt som Den store slæderejse.

Leder på Hundested Skole, Malene Nyenstad, giver udtryk for, at den nye skulptur vil blive et pejlemærke for skolen, og at den går godt i spænd med en del af skolens faglige målsætning. Det er nemlig et mål på Hundested Skole, at alle eleverne skal lære om Knud Rasmussen og blive fortrolige med hans betydning for det dansk-grønlandske kulturfællesskab.

Bronzebusten er oprindeligt udformet, så den kan tilpasses en sokkel, og sådan en har billedhugger Ole Lorin Rasmussen lavet. Han fortæller, at soklen er usædvanlig, fordi den tilfører en kunstnerisk dimension til den bronzestøbte buste. Idéen med soklens hvide beton er, at det skal lede tankerne hen på den arktiske uendelighed, mens de rundede former inviterer til pause og eftertænksomhed.

Halsnæs Kommunes Billedkunstråd har opnået delvis finansiering af den nye skulptur fra Den Dansk Grønlandske Fond og Billedhugger Gottfried Eickhoffs Fond. Støtten fra de to fonde har sammen med en stor frivillig indsats gjort projektet til virkelighed.

Placeringen af skulpturen på Hundested Skole er et led i Billedkunstrådets plan om at styrke kunstens synlighed i Halsnæs Kommune.

- Billedkunstrådets målsætning er at brede kunsten ud, så den bliver for alle. Det betyder også, at den i nogle tilfælde skal ned i børnehøjde. Det kom den, da eleverne på Ølsted Skole var med til at vælge, hvilket af Ida Kvetnys billeder, der skulle købes til skolen, og det kommer den også med den nye skulptur af Knud Rasmussen på Hundested Skole, siger Helle Vibeke Lunderød.

Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, løfter sløret for skulpturen på Hundested Skole fredag d. 21. juni. Foruden borgmesteren vil også skoleleder Malene Nyenstad, Jens Heinrich på vegne af Grønlands Repræsentation og formand for Billedkunstrådet, Kim Meyer Andersen, holde indvielsestaler på dagen.