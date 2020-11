Skole får Unicef-stempel

Projektet med at blive rettighedsskole baseret på værdier og principper i FN's Børnekonvention om tryghed, engagement og trivsel for det enkelte barn blev igangsat sidste efter.

- Vi plejer i A-ugen at eleverne er sammen fra 0.-9. klasse i grupper sammen og det er med til at gøre det trygt, at man kender hinanden på tværs af årgangene, men i år må vi arbejde klassevis, siger Malene Nyenstad.

- Vi så på flere perspektiver for hvordan det er at være barn under Corona, drøftede hvordan hjemmeunervisningen fungerede og om vi har lært noget og hvad vi gør hvis det sker igen, siger elevrådsformand Anton Lykke Jensen, der trods de anderledes betingelser ser frem til næste uge, der plejer at skabe bånd mellem små og store, når man lærer hinanden bedre at kende.