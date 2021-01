Der var ikke udelt begejstring i byrådet for forslaget fra Dansk Folkeparti om at ansætte en borgerrådgiver, men det mulige tilskud fra staten undersøges nærmere.

Skepsis overfor borgerrådgiver

Halsnæs - 28. januar 2021 kl. 20:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Et samlet byråd bakkede op om forslaget fra Dansk Folkeparti om at gå videre med en ansøgning om penge fra finansloven til at ansætte en borgerrådgiver i kommunen, men det skete med skepsis fra flere sider, og beslutningen skal endelig vurderes når man ved hvilket beløb fra staten, der kan blive tale om.

Det var Helge Friis som på vegne af Socialdemokratiet fremsatte dette ændringsforslag, som alle bakkede op omkring.

Dansk Folkepartis Ole S. Nielsen beklagede at den tidligere borgerrådgiver for ældre var blevet afskaffet, men både Helge Friis og Steen Hasselriis (V) slog fast, at denne faktisk intet havde haft at lave.

Sagen var første punkt på dagsordenen til byrådsmødet torsdag, der igen blev holdt over Skype og ellers ikke bød på de store debatter, således at man kom igennem de 21 punkter på en time og 50 minutter.

Projektet om faglokaler på Lillebjerg Skole, som på dagen var behandlet i først Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og Økonomiudvalget, blev vedtaget, samtidig med at den tidligere proces i sagen, hvor man havde glemt skolen, blev beklaget.

Sagen om kanter på kanalen i Frederiksværk gav en ændring i forhold til økonomiudvalgets møde i sidste uge. Efter at politikerne havde været på byvandring var der enighed om, at man ikke behøvede at gå lige så langt med kanterne og projektet således bliver lidt billigere end de ekstra syv mio. kr. der var lagt op til.