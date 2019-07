Se billedserie Vivi Qvistgaard Ole Østergaard - her er de en sjældne gang fanget i en sofa i det arbejde, som ellers beskæftiger dem 24/7. Fotos: Hanne Guldberg Mikkelsen Foto: unknown

Skattejagt i 300 år gamle stalde

Halsnæs - 25. juli 2019 kl. 10:10 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Heste, grise, køer og høns. Samt galleri, øko-mad, blomsterbuketter og ikke mindst antik og loppe. Det myldrer med mennesker i de gamle staldbygninger på Vanggården ved Vinderød - og det bugner med gamle sager.

Måske er det køligheden, der lokker turister og andet godtfolk til, måske er det skattejagten.

Ole's genbrug i Vinderød er i hvertfald blevet et trækplaster både lokalt og blandt sommerhusfolket. Og der foregår en masse ting.

Udover loppe og genbrug og antik er der madaftener - den næste er i dag torsdag, Spisekammer Halsnæs er i fru Vivis regi med økologiske grise og køer, som der også er udsigt til fra gården. Og så er her et galleri, som for tiden udstiller Ulrik Hoff »Nordsjællands Lys«. Den udstilling afløses næste torsdag af en udstilling med egnsmalerier fra Halsnæs - de kommer fra Svend Erik Østergaard, der har maleriarkivet i Skørping og er storsamler og udstiller af netop det.

I samme rum står et flygel - her har jazzmusikeren Carsten Dahl, som også er lokal, for nylig givet improviseret koncert.

- Vi startede for 12 år siden, fortæller Vivi Quistgaard, gift med Ole Østergaard, som har lagt navn til Ole's Genbrug. Hun viser rundt på stedet, der er enormt med cirka 20 hektar jord og omkring 2500 kvm under tag med lopper.

Vivi Qvistgaard er ellers i gang med at lave hegn - og derefter skal der kokkereres - i morgen kommer 25 spisende og betalende gæster til madaften med blandt andet Bøf Bourguignon.

- Det giver mig en god lejlighed til at bræge om moral, etik, og gode råvarer, forklarer Vivi Qvistgaard grinende. Hun løfter det strømførende hegn til gårdens grise, som er en blanding af vildsvin, uldsvin og sortbroget. Der er morgrise og en masse af de små. Den ene morgris kaster sig på jorden og de små går til fadet, mens den anden so er ved at være så trætte af pattegrisene, hun lægger sig fladt på maven og dermed lukker for mælkebaren.

En af de små pattegrise kryber under hegnet og beder om at blive kløet og kælet. Den lukker øjnene og giver sig hen i nydelse. På vej tilbage fra grisene passerer vi en kæmpe skærehave af blomster. Her har Anne Gine fra Staudecafeen fået lov at dyrke et stykke jord, som hun sælger buketter fra.

Erotiske rekvisitter

Tilbage i genbrugs, antik og loppeafdelingen forklarer Vivi Qvistgaard, at de forsøger at styre en midterkurs mellem, at der skal være meget pænt og tjekket og så, at der skal være alt for rodet.

- Hun er på nakken af mig, griner Ole, der ofte får kæmpelæs ind fra for eksempel dødsbo. Og når gården holder lukket mandag, kører de to tit til Sverige for at handle nye varer.

Ole Østergaard er en livslang samler, men har også en fortid som filmmand. Blandt andet stod han i mange år for biografen i Skørping med jazzkoncerter og et stort udvalg af gamle filmplakater.

Filmen er han nu mest i berøring med, når der ringes efter rekvisitter, og det sker rigtig tit - for her findes alt mellem himmel og jord.

Netop mens vi er på besøg ringer produktionen af den nye Klovn film og skal bruge blandt andet nogle sofaarrangementer og nogle frække effekter - de sidste er på lager, da Ole Østergaard har overtaget resterne af Ole Eges lager af blandt andet stills fra erotiske film i pornoens første fase.

TV

Et af de centrale rum er stalden, hvor de tidligere ejere af den 300 år gamle gård havde køerne stående. Det er her, der er superdejligt køligt under en hedebølge. Det gamle staldgulv er bevaret og så er her ellers fyldt op med porcelæn, samlerdimser, gamle bøger, legetøj, glas og alskens andre sager.

Bevæger man sig op ad trappen til det relativt nye loft bliver det lidt varmere under taget - og priserne stiger også. Dette er nemlig antikloftet og her står blandt andet den såkaldte Pontopiddan sofa med en pris på 18.000 kroner. Samt Holmegaard Palet, Kähler vaser og Michael Andersen keramik. Her kan man også være heldig at møde Kræmmer-Erik, der blandt andet var forbi i forbindelse med optagelser til TV2serien fantastiske Fund.

Vanggården er et 24/7 arbejde for ejerne, og et projekt, der aldrig slutter. Hvor mange i ejerparrets alder måske ville drosle ned, er der fuld gang i de to. Ligge på sofaen?

- Det kommer aldrig til at ske, slår de fast.