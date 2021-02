Trine og Ole Schrøder står i spidsen for den initiativgruppe der vil have padel-tennis til Halsnæs

Skal vi ha´padel-tennis til Halsnæs?

Initiativgruppe vil have populær sportsgren til Halsnæs - og interessen er massiv

Halsnæs - 08. februar 2021 kl. 11:08 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Sved på panden, masser af motion, socialt samvær og gode grin - kort sagt: Padel-tennis. Padel tennis er den hurtigst voksende sportsgren – ikke bare i Danmark men i verden. Hvis ikke du allerede har prøvet det, så glæd dig.

Padel-tennis er for alle. Uanset om man er kvinde eller mand, gammel eller ung, tyk eller tynd, så er spillet nemt at komme i gang med.

Kombi mellem tennis og squash Spillet er en kombination at tennis og squash, hvor man spiller på en bane der er 20 meter lang og 10 meter bred. Banen er indhegnet og man kan bruge nogle af sidestykkerne i spillet. Reglerne er enkle og man lærer dem hurtigt, og kender man til tennis, så er man godt i gang, da point tælles på sammen måde. Man spiller to mod to, og man skal ikke prøve det mange gange, før der kommer gode dueller.

Stor interesse Som så mange andre, så er lokale Trine og Ole Schrøder faldet for spillet og er nu startet arbejdet med at få etableret både baner og klub i Halsnæs, da de gerne vil være med til at bringe sporten til kommunen. Parret har startet Halsnæs Padel Klub, som indtil videre er en initiativgruppe, og deres Facebook gruppe (Halsnæs Padel Klub) har på blot en uge rundet 100 medlemmer, hvilket bekræfter den store interesse for at få sporten til kommunen.

Rift om banetider "I øjeblikket tager vi turen til enten Ballerup eller Jyllinge for at spille, og der er altså bare rift om banetiderne, derfor er jeg helt sikker på, at det også vil være en succes at få Padel-tennis til Halsnæs", fortæller Ole Schrøder. Han tilføjer: "Spillet er meget let tilgængeligt, da man faktisk bare behøver at samle fire venner, booke en bane, finde shorts, gummisko, ketcher og bolde frem, så er man i gang. Man behøver ikke være medlem af en klub og være underlagt faste tider, så der er stor fleksibilitet”, lyder det fra Ole Schrøder.

To udendørs baner Initiativgruppen har på nuværende tidspunkt ansøgt om midler i kommunens investeringspulje til at få etableret to udendørsbaner på grusbanen ved svømmehallen i Frederiksværk, men der drømmes om flere baner og også gerne indendørs med tiden: Vi ved at andre foreninger også har ansøgt om midler til projekter som indbefatter padel-tennis, og for os er det egentlig ikke vigtigt hvilket projekt der eventuelt bliver valgt, det primære mål er bare at få padel-tennis etableret i Halsnæs", slutter padel-parret Trine og Ole Schrøder.