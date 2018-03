Skal finde 35 millioner på tre dage

For 14 dage siden oplyste borgmester Steffen Jensen (S), at der bl.a. på grund af uventet ekstraudgifter til anbringelser af børn skulle findes 20 mio. kr. på budgettet, men dette tal er nu vokset. Det skyldes både endnu flere anbringelser og at udgifter til botilbud for voksne uforudset er steget med fem mio. kr.

- Det er aldrig sjovt at skulle finde penge, men der er desværre ting som vi ikke kan styre. Vi må se på barnets tarv, siger Steffen Jensen om det store antal af anbringelser, der på de seneste er vokset til over 100.

Borgmesteren har sat hele mandagen af til forhandlinger med de politiske partier for at finde frem til besparelser, og arbejdet med dette fortsætter om nødvendigt onsdag, da det skal på plads til byrådsmødet torsdag.

- Målet er at vi skal finde mest muligt på driften, men vi er også nødt til at nedjustere og omprioritere omkring anlæg.

Tidligere borgmester Steen Hasselriis (V) konstaterer, at man er fælles om den opståede situation, og at Venstre vil gå til forhandling for at finde en løsning, der rækker ind over de følgende år.