Sjældne både til træf

Der bliver masser at se på ved bådebroer og på fjorden, når 35 ældre træbåde samles til træf i Frederikværk den kommende uge.

Og der skulle være en del håndbyggede sjældenheder imellem de mange ældre både.

Dansk Forening af Ældre Lystfartøjer (DFÆL) arrangerer træffet i samarbejde med sejlklubben og lystbådehavnen i Frederiksværk til fire aktive dage med fremvisninger, sejladser, marked og hygge på havnen.

Bestyrelsen i DFÆL traf beslutningen om at gennemføre sommertræffet mens Danmark stadig var under kraftig nedlukning, og forventningen var at der formentlig ikke ville være samme opbakning til træffet som før pandemien, men de seneste uger har arrangørerne meldt om stor tilslutning, og deltagerantallet er på kort tid øget fra omkring 20 til 35 deltagende fartøjer.

Der er nu sammensat et stort program for at give både deltagere og publikum en oplevelse med start torsdag den 15. juli og helt frem til søndag den 18. juli.

Det bliver blandt andet med den traditionsrige kapsejlads, DM i træbåd, på Frederiksværk Bredning lige som der er arrangeret n fællestur med turbåden Frederikke.

Tilmelding til træffet er fortsat åben, og dermed kan der komme flere træbåde til start før torsdag.

