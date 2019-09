Frederiksværk Håndværker- og Industriforenings formand Erik Winther (venstre) overrækker prisen som Årets Lærling 2019 til Simon Skovly Løkke. Han er flankeret af lærermester Jørgen Jensen fra J.K.J Brolægning, som indstillede ham til prisen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Simon er bedste lærling i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Simon er bedste lærling i kommunen

Halsnæs - 02. september 2019 kl. 14:29 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den bedste lærling i Halsnæs Kommune er brolægger og hedder Simon. Det mener i hvert fald Frederiksværk Håndværker- og Industriforening, som efter at have efterlyst indstillinger til Årets Lærling 2019 fra kommunens virksomheder, fornylig foretog kåringen. Den gik til Simon Skovly Løkke, som er i lære hos J.K.J Brolægning A/S, der holder til i Frederiksværk. Med den flotte titel fulgte også et legat på 10.000 kr.

Legatet kommer fra midler som Frederiksværk Håndværker- og Industriforening modtager fra Varelotteriet, der i 1887 blev stiftet af danske håndværkerforeninger. Frederiksværk Håndværker- og Industriforening modtager to gange årligt midler fra Varelotteriet, baseret på antal solgte lodder i lokalområdet. Midlerne kan bruges på gode formål, der kommer lokalområdet og håndværket til gode.

- Vi mener, at der er for få, der søger en erhvervsuddannelse, og vi vil gerne være med til at sætte fokus og belønne dem, der har gjort det og gjort det godt, siger Arne Frandsen, næstformand i Frederiksværk Håndværk og Industriforening og medlem af Varelotteriets Lotteriudvalg for Sjælland Lolland Falster og Bornholm.

Det er J.K.J Brolægning A/S, som har indstillet Simon Skovly Løkke til prisen. I indstillingen fortæller de, hvordan en meget forsigtig og indelukket ung mand, der ikke rigtigt kunne overskue tilværelsen, henvendte sig til virksomheden for cirka to år siden. Han var meget skoletræt, kunne ofte ikke trække sig op til at møde op på gymnasiet og havde så tænkt, at det måske var bedre at komme ud at arbejde og måske finde en læreplads.

Virksomheden gjort det klart, at branchen består af fysisk hårdt og beskidt arbejde hver dag, i alt slags vejr og startende meget tidligt om morgenen, og at de stillede store krav til medarbejderene, fordi en stor del af arbejdsopgaverne foregår på diverse slotte og kulturejendomme for Slots- og Kulturstyrelsen.

Det skræmte dog ikke den unge mand, og i dag er virksomheden glade for, at de gav ham chancen.

»Personligt har Simon også udviklet sig til i dag at være en frisk og glad ung mand. Han har åbnet sig op overfor såvel kollegaer som kunder og er nu begyndt at tro på egne evner. Det ses meget tydeligt, at det var den helt rigtigt beslutning for ham at blive brolægger. Den unge fyr, hvis kropssprog viste usikkerhed, indelukkethed og afmagt - er forvandlet til en ung fyr, der har styr på tilværelsen.

Med den historie og måde Simon dagligt udfører sit arbejde, synes vi klart, at han har fortjent prisen som kommunes bedste lærling. Han møder ikke bare ind, fordi han skal passe sit arbejde. Han gør det ekstra, som en arbejdsgiver virkelig sætter pris på. Han er interesseret i at udføre arbejdet bedst muligt, udfører et flot stykke arbejde. Han værdsætter tingene, passer på grej og maskiner. Han udviser stor interesse for fagets forskellige facetter og hjælper gerne kollegaer og håndterer kunder med stor tilfredshed. Derfor ville det være med velfortjent stolthed, hvis vi kunne præsenterer Simon Skovly Løkke som kommunens bedste lærling«, lyder det i indstillingen.