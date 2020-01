Se billedserie Hvis Hundested Revy for tredje år i træk skal rulle over scenekanten i Kino, så er der brug for nye deltagere. Cirka halvdelen af revy-holdet er stoppet af forskellige årsager. Foto: Kasper D. Dønbo

Sidste udkald for revyen: Har brug for nye folk

Halsnæs - 25. januar 2020 kl. 10:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken er ved at falde i slag for Hundested Revyen 2020. Skal det lykkes at få revy nummer tre i havn i maj, må der nye besætningsmedlemmer ombord. Knap halvdelen af sidste års ti mand store besætning er af forskellige årsager stoppet, og det sætter revyen under pres.

Derfor har revyfolkene indkaldt til et indledende orienteringsmøde i Hundested Kino mandag den 27. januar kl. 19, hvor alle interesserede er velkommen.

- Vi håber på, at mødet kan give noget opbakning, men hvis der ikke kommer nogen, så bliver det svært at gennemføre en revy igen. Vi vil gerne holde revyen i live, men vi kan ikke gennemføre med det hold, vi har nu, siger Søren Koefoed fra revygruppen.

Revyen har de sidste to år spillet med stor succes i Hundested Kino.

- Nu gælder det om at komme ud af startblokkene til dette års revy. Derfor søger vi nye kræfter, der har lyst til at udfolde sig som skuespillere, eller som vil tage et nap med andre opgaver, siger Søren Koefod.

- Kast jer ud i det Ud over information om årets revy får deltagerne i mødet mulighed for at komme med forslag til numre, hvoraf de fleste har et lokalt udspring, men også begivenheder "ude i den store verden", nationalt og internationalt kan blive vendt og drejet og komme i spil.

Sidste år var trafikproppen i Kregme, havnens krydstogtskibe og Britta Nielsens svindelnumre blandt revyens numre.

Søren Koefoed havde aldrig prøvet kræfter

med revy, inden han kastede sig ud i det i

2018. Nu håber han, at andre vil gøre det

samme. Foto: Kasper D. Dønbo



- Det kan være meget spændende at kaste sig ud i revy. Man behøver ikke at have erfaring. Flere af os havde ikke prøvet kræfter med sceneoptræden i nævneværdig grad, da vi startede for et par år siden, men vi gik på med krum hals og fik en stor oplevelse ud af det i et socialt fællesskab, hvor man også lærer nye mennesker at kende, siger Søren Koefoed.

Premiere til maj Hundested Revyen 2020 skal ifølge planen have premiere Kr. Himmelfartsdag torsdag den 21. maj og spilles efterfølgende 22., 23. og 24. maj.

Teksterne til årets revy skrives i løbet af februar, og i marts måned øver holdet mandag aften i Hundested Kino. Men foreløbig gælder det om at få samlet et hold, der kan løfte opgaven.

- En positiv ting i vores revy er også, at vi har musikere på scenen til at akkompagnere sangnumre. Vi kan desuden trække på Erik M. Sørensens erfaringer. Han har sat mange revyer op, blandt andet med lærerne på Lerbjergskolen i Hundested, fortæller Søren Koefoed.