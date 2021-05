Sidste finish i Kregmekrydset

Vejdirektoratet har bebudet det nye Kregmekryds køreklart denne uge - "med forbehold for forsinkelser" - og netop nu arbejdes med den sidste finish, hvor Hillerødvejen er ført hen over den gamle rundkørsels midte, lysregulering er sat op og striberne er kommet på den nye asfalt.

I starten af sidste uge var der lagt op til asfaltering med det sidste slidlag, men regnvejret gav lidt forsinkelser, og hen over weekenden fortsatte arbejdet med at færdiggøre krydsets midte. Det er fortsat mandag, hvilket betød trafikafvikling med kørsel i et spor på Frederikssundsvejs nordligste stykke gennem en midlertidig lysregulering.