Sidste chance for at besøge Hundested Sandskulpturfestival er i denne weekend, lørdag-søndag kl.11-19. Foto: Thomas Olsen

Sidste chance for at se sandkunst

Det er ved at være sandhedens sidste time i Hundested. I det mindste forstået på den måde, at det i denne weekend er sidste chance for at besøge årets sandskulpturfestival på havnen.