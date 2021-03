Shippingfirma får ny direktør

"Vi beskæftiger i dag 47 ansatte på terminalerne i Hundested og Frederiksværk og er overbeviste om, at Bjarke West Pedersen er den rigtige mand til at lede, udvikle og styrke vores aktiviteter," udtaler bestyrelsesformand Bernd Petersen og fortsætter:

" Bjarke har en stærk ledelsesmæssig baggrund og det rigtige kundefokus, så jeg er meget glad for, at Bjarke har sagt ja til at påtage sig denne opgave".

Bjarke West Pedersen er 47 år gammel og har som 'general manager operations' været ansvarlig for driften i A. Henriksen Shipping A/S siden december 2019.

"Jeg er glad for tilliden og sammen med det øvrige ledelsesteam, Per Andersen og Kenneth Aagaard, samt resten af mine gode kollegaer glæder jeg mig til at udvikle vores forretning til gavn for både kunder, leverandører og det samfund, vi er til stede i," udtaler Bjarke West Pedersen og tilføjer: