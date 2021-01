Sexfaktor: Det her er en af landets frækkeste byer

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det: Ølsted er en af landets frækkeste byer, melder den erotiske webshop Sinful efter en opgørelse af salget i 2020.

"Ølsted i Halsnæs Kommune kommer ind en på en fræk tredjeplads," fortæller Sinful i en pressemeddelelse, hvor Aarhus kåres som den frækkeste by, efterfulgt af Aalborg, ud fra en opgørelse af, hvor mange gange indbyggerne har købt sexlegetøj i forhold til landsgennemsnittet.

I et Facebookopslag kommenterer borgmester Steffen Jensen på Ølsteds imponerende tredjeplads: "I Halsnæs kommune tør vi udfordre janteloven - og her et eksempel på, at vi i Halsnæs kommune kan være med de helt store byer som Aalborg og Aarhus. Kæmpe tillykke til Ølsted for at være den tredje mest frække by i Danmark, og husk at det rigtig gerne skulle videreudvikle sig til et stigende børnetal."

Sinful baserer opgørelsen på i alt 700.000 bestillinger af bl.a. sexlegetøj - på landsplan.