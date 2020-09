Servicehavn kan give flere hundrede arbejdspladser

Mens Energistyrelsen i øjeblikket har høringsfase omkring forundersøgelser for den kommende Hesselø Havmllepark, fortsætter Hundested Havn og Halsnæs Kommune arbejdet med at markedsføre Hundested som kommende servicehavn for det store projekt med omkring 70 kæmpe vindmøller ved Hesselø.