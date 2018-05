Ældreminister Thyra Frank(LA) besøgte sidste år det populære seniorbofællesskab Maglebo i Frederiksværk. Står det til Annie Kofoed Jørgensen skal lignende boliger bygges i Hundested. Foto: Niels J. Larsen

Seniorboliger og grøn strøm: De første borgerforslag er landet

Halsnæs - 16. maj 2018 kl. 09:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var gået 11 dage, siden Halsnæs Kommune officielt åbnede op for, at borgerne kunne stille forslag til lokalpolitikerne og få taget sager op direkte i byrådssalen, da Annie Kofoed Jørgensen fra Hundested satte sig til tastaturet. Senere samme dag tikkede hendes forslag ind på kommunens hjemmeside under overskriften »Seniorboliger i Hundested«.

- Jeg har snakket med rigtig mange ældre, som bor i et hus, der er for stort, efter børnene er flyttet. De vil gerne finde noget mindre i Hundested, men det er ikke muligt, siger Annie Kofoed Jørgensen.

Hun har selv kig på to tomme bygninger i Nørregade, som kunne bruges til formålet.

- I Frederiksværk er der skrevet 50 folk på ventelisten til Maglebo, og der er mange, der har givet udtryk for, at de vil skrives op, hvis det bliver til noget i Hundested. Det viser, at det er den slags boliger, de ældre søger. En slags oldekolle, hvor man kan hjælpe hinanden. Det er guld værd, når man bliver ældre, siger Annie Kofoed Jørgensen.

Anja Rosengreen(SF), udvalgsformand for Miljø og Plan, kalder forslaget for en »god ide«.

- I forvejen arbejder vi politisk på at skabe flere almene boliger, og det er et ønske hos alle i byrådet, tror jeg, at lave flere boliger i stil med seniorbofællesskabet Maglebo, som er meget populært. Jeg kan sagtens følge hende i, at der kunne være brug for noget tilsvarende i Hundested, siger Anja Rosengreen og slår fast, at byrådet ikke kan beslutte, hvad privatejede ejendomme skal bruges til.

Muligheden for borgerdrevne forslag blev vedtaget af det daværende byråd i juni 2017 og trådte 16. april i år i kraft. To forslag er indtil videre oprettet på kommunen hjemmeside. Det første forslag landede allerede dagen efter, at ordningen trådte i kraft.

Det kræver 750 stemmer at få et forslag drøftet af byrådet.