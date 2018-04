Christian Warrer og Hundested Erhverv har fået penge til et bykontor og rugekasse. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Seks projekter fik del i Visionspulje

Halsnæs - 13. april 2018

Der var 28 ansøgninger fra håbefulde projektmagere i dette års Visionspulje i Halsnæs Kommune, men kun seks af dem kan glæde sig over at få del i de kommunale midler.

Onsdag holdt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati møde og de besluttede at tildele midler til Turbinehusets venner, TimeWinder Nostalgitræf, Hundested Motor Træf, Foreningen Kivioqs venner Hundested, Industrimuseet Frederiks Værk og Hundested Erhverv.

I alt var der ansøgninger for mere end 2,6 millioner kroner, men Visionspuljen 2018 indeholdt kun 400.000 kroner.

Allerede inden udvægelsen havde Helle Lunderød(S), formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati gjort det klart, at nogle ville blive skuffet.

- Vi vil naturligvis ikke kunne støtte alle, men for dem vi kan støtte kan bevillingen blive en trædesten til det videre arbejde, og for dem vi ikke kan støtte håber jeg, at det at være en del af processen vil være en inspiration til at søge midler bredt - også andre steder, sagde Helle Lunderød.

Industrimuseet Frederiks Værk har fået det største stykke af lagkagen. De er tildelt 95.200 kroner, som skal gå til en ny udstilling med navnen »Krig, fred og krudt«. TimeWinder får 87.500 kr. som er øremærket til at udvikle veteranfly-aktiviteterne på nostalgitræffet yderligere, mens der også er penge at hente til tre projekter, som har mere med det våde element at gøre.

Hundested Erhverv havde ansøgt om 99.000 kroner til et todelt projekt. Den ene halvdel omfattede et system, der skulle gøre det nemmere for foreninger, virksomheder og ildsjæle at samarbejde på kryds og tværs ved hjælp af et bookingsystem til frivillige.

Den del af projektet har dog ingen støtte fået. Til gengæld er der afsat penge til den anden del af projektet - et bykontor til Hundested Erhverv, som ingen fast base har.

- Det hænger sammen med vores nye struktur, hvor vi forsøger at favne bredere og få hele byen til at arbejde sammen. Så skal vi også være tilgængelige for borgere eller tilflyttere, siger Christian Warrer.

- Bykontoret kan samtidig fungerer som rugekasse for nye virksomheder, der går og har en drøm, men ikke er helt klar til at springe ud i det - ligesom inkubationsværksteder på havnen.